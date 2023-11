Intelligenza artificiale: domani Meloni a Londra per il vertice sulla sicurezza organizzato da Sunak

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà domani a Londra per partecipare al vertice sull'intelligenza artificiale organizzato dall'omologo del Regno Unito, Rishi Sunak. Il vertice Ai Safety Summit prende il via oggi a Bletchley Park, a nord ovest della capitale britannica, e mira a discutere dello sviluppo di uno strumento, l'intelligenza artificiale, che sarà sempre più centrale per il progresso tecnologico ma su cui, al contempo, è necessario lavorare per garantirne uno sviluppo sicuro. Non a caso il governo britannico ha scelto la sede di Bletchley Park, nel Buckinghamshire, un luogo importante nella storia dello sviluppo dell'informatica e un tempo sede del sistema attraverso cui l'intelligence britannica durante la Seconda guerra mondiale decodificò i messaggi di Enigma, la macchina utilizzata dalle forze armate tedesche in epoca nazista per le comunicazioni militari. La giornata più importante del vertice sarà quella di domani, quando Sunak accoglierà capi di Stato e di governo, vari esponenti internazionali di rilievo come la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, oltre a rappresentanti di aziende ed esperti del settore per discutere dello sviluppo delle misure da adottare per affrontare i rischi dell'intelligenza artificiale e garantire che venga utilizzata come mezzo di sviluppo. (segue) (Rin)