Intelligenza artificiale: domani Meloni a Londra per il vertice sulla sicurezza organizzato da Sunak (2)

"Da giornalista ritengo la vostra attività tanto più importante proprio perché svolta in questa nostra realtà dominata dai social, in cui è assolutamente necessario fornire notizie verificate" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha più volte detto che il tema dell'intelligenza artificiale sarà al centro della presidenza italiana del G7 del 2024 e, proprio per questo motivo, la sua partecipazione al vertice organizzato da Sunak, con i rapporti che sono sempre più stretti, assume un particolare rilievo. All'evento sarà peraltro presente anche il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che parteciperà a una riunione presieduta dalla ministra per la Scienza, l'innovazione e la tecnologia britannica Michelle Donelan, che si terrà a latere del summit. (segue) (Rin)