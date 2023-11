Intelligenza artificiale: domani Meloni a Londra per il vertice sulla sicurezza organizzato da Sunak (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obiettivo del governo britannico è cercare di stabilire un'azione coordinata su una serie di misure rapide e mirate per garantire la sicurezza a livello globale nello sfruttamento dell'intelligenza artificiale. Il governo britannico ha indicato cinque temi prioritari che saranno al centro del vertice: in primis, una comprensione condivisa dei rischi posti dall'intelligenza artificiale e della necessità di intervenire con un'adeguata regolamentazione; lo sviluppo di una collaborazione a livello internazionale sulla sicurezza di questo strumento; un dibattito sulle misure appropriate che le singole organizzazioni dovrebbero adottare per aumentare la sicurezza della tecnologia basata sull'intelligenza artificiale; individuare delle aree di potenziale collaborazione in termini di ricerca e sviluppo di nuovi standard che sostengano la governance di questo strumento; e, infine, tentare di individuare delle garanzie per uno sviluppo sicuro dell'intelligenza artifgiciale che consentirà di utilizzarla a scopi benefici a livello globale. (Rin)