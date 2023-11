Sport: assessore Roma, circa 250 impianti accreditati per voucher

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato un successo di adesioni con quasi 250 impianti accreditati e 19 mila posti messi a disposizione per gli aventi diritto ai voucher sportivi del Comune di Roma. Lo dichiara Alessandro Onorato assessore allo sport in un video pubblicato sul suo profilo Instagram. "Sono circa 250 le associazioni, gli impianti e le palestre che hanno aderito alla proposta di accreditamento destinata a chi avrà diritto ai voucher sportivi introdotti dalla nostra amministrazione - spiega l'assessore -. Grazie allo stanziamento di 2,1 milioni di euro assegneremo voucher fino a 500 euro ai giovani di età compresa fra i 5 e i 16 anni e a chi ha disabilità senza limiti di età e di reddito. Le strutture sportive che si sono accreditate sul portale di Roma Capitale hanno messo a disposizione oltre 16mila posti per ragazze e ragazzi e 3000 per chi ha disabilità, garantendo una grande scelta su dove utilizzare i voucher". (segue) (Com)