- Alcuni colpi di arma da fuoco sono stati esplosi la scorsa notte in un locale di Aprilia, in provincia di Latina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Sono in corso le indagini da parte della sezione operativa dei carabinieri che nel corso del sopralluogo ha repertato un bossolo.(Rer)