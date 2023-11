Latina: maltratta ed estorce denaro ai genitori per la droga, arrestato 30enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maltrattamenti nei confronti dei genitori, con vessazioni, minacce e continue pressioni psicologiche, per farsi consegnare il denaro necessario all'acquisto della droga. E' successo ad Aprilia, in provincia di Latina, dove un 30enne è stato arrestato dai carabinieri. L’intervento dei militari ha interrotto una spirale di violenza che i genitori subivano quotidianamente in silenzio, nella speranza di poter recuperare l’affetto di un figlio oramai segnato dal costante uso di sostante psicotrope. L’uomo è stato arrestato su disposizione del Pubblico ministero. (Rer)