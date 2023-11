Kazakhstan-Francia: Tokayev, Astana pronta ad aumentare forniture di petrolio a Parigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kazakhstan è pronto ad aumentare il volume delle forniture di petrolio alla Francia. Lo ha reso noto l'ufficio stampa del presidente del Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, che ha partecipato oggi insieme al suo omologo francese, Emmanuel Macron, a un forum aziendale ad Astana. Tokayev ha delineato una serie di aree promettenti per la cooperazione, aggiungendo che il settore energetico rimane una priorità. "Il Kazakhstan rimane uno dei principali fornitori di greggio al mercato francese, e il nostro Paese è pronto ad aumentare le esportazioni", ha detto Tokayev. Inoltre, secondo il presidente kazako, c'è anche un grande potenziale nell'esplorazione geologica di petrolio, gas e uranio, nonché nel campo dell'energia eolica, solare e idroelettrica. Tokayev ha ricordato che il Kazakhstan rimane al primo posto nel mondo per la produzione di uranio, fornendo oltre un quarto del combustibile nucleare consumato in Europa. "Poiché l'energia nucleare rappresenta il 63 per cento nel settore energetico francese, esiste un enorme potenziale per un'ulteriore cooperazione. I nostri interessi convergono anche quando si tratta di raggiungere zero emissioni di carbonio in futuro. Come la Francia, il Kazakhstan è un pioniere regionale in questo campo", ha affermato il leader kazako. (Rum)