Onu: Consiglio di sicurezza approva proroga di un anno della missione in Somalia

- Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha prorogato sino al 31 ottobre 2024 la durata della missione di assistenza in Somalia (Unsom). Con la risoluzione 2705, adottata all'unanimità, il Consiglio chiede all'Unsom di "mantenere e rafforzare la propria presenza in tutta la Somalia, in accordo con il governo federale e gli Stati federati della Somalia, e di continuare a rafforzare la sua cooperazione con il paese e l’Unione africana (Ua)". Al tempo stesso, esprimendo "seria preoccupazione per la situazione umanitaria", il Consiglio "condanna fermamente qualsiasi uso improprio o ostruzione dell'assistenza umanitaria, compresi la violenza, gli attacchi e le minacce contro il personale umanitario e medico e contro i loro mezzi di trasporto e attrezzature, nonché come ospedali e altre strutture mediche in violazione del diritto internazionale". Nella risoluzione si chiede "che tutte le parti consentano e facilitino, in conformità con le pertinenti disposizioni del diritto internazionale, un accesso completo, sicuro, rapido e senza ostacoli per la consegna tempestiva di aiuti alle persone bisognose in tutta la Somalia, in linea con i principi umanitari". (Was)