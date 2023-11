Cultura: Sangiuliano, mostra Riviste primo '900 agli Uffizi supera il milione di visitatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mostra “Riviste. La cultura in Italia nel primo '900”, inaugurata agli Uffizi lo scorso 15 giugno insieme al presidente del Senato Ignazio La Russa, taglia il traguardo del milione di visitatori. Lo ha dichiarato il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, che ha parlato di “un successo di pubblico in poco più di quattro mesi che testimonia la bontà della scelta fatta, dando visibilità, in uno dei più importanti musei del mondo, agli elementi più nobili del dibattito intellettuale e politico italiano dei primi decenni del Novecento”. “L’esposizione, inizialmente prevista fino al 17 settembre, d’accordo con il direttore degli Uffizi, Eike Schmidt, è stata prorogata fino al 7 gennaio 2024. In mostra oltre 250 pezzi: non solo le edizioni originali delle riviste ma anche libri, manifesti, fogli, copertine, caricature e una accurata selezione di dipinti, disegni e sculture del tempo. Le avanguardie culturali del primo Novecento – ha proseguito il ministro – costituirono un momento di grande originalità e fervore per la cultura italiana, che si svecchiò e assunse una dimensione europea. Fu un periodo fondamentale per Firenze, perché in quel momento la città rappresentò il fermento culturale della nuova Italia che stava nascendo intorno alla rivoluzione industriale”. (segue) (Com)