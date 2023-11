Cultura: Sangiuliano, mostra Riviste primo '900 agli Uffizi supera il milione di visitatori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il direttore delle Gallerie degli Uffizi, Eike Schmidt, "lo straordinario successo di 'Riviste. La cultura in Italia nel primo '900' agli Uffizi non solo si misura, ma si vede, perché a tutte le ore le sale della mostra pullulano di visitatori che ammirano con attenzione le opere di Oscar Ghiglia e Medardo Rosso, che si fermano a leggere i testi di Emilio Cecchi e Ardengo Soffici su La Voce, di Giovanni Papini e Filippo Tommaso Marinetti su Lacerba, di Antonio Gramsci su L'Ordine Nuovo. La festa di Ognissanti e il fine settimana di ingresso gratuito per tutti che comprende la Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate e la Prima domenica del mese, daranno l'occasione ai tanti che non hanno ancora visto l'esposizione di colmare questa lacuna". La mostra è organizzata con la Biblioteca nazionale centrale di Firenze e la Direzione generale Biblioteche del ministero. (Com)