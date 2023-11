Medio Oriente: Lega, vergognosi episodi antisemitismo, doveroso manifestare a difesa valori occiden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fronte dei “drammatici e vergognosi episodi di antisemitismo in tutta Europa (purtroppo anche in Italia) che si speravano condannati e cancellati dalla storia”, per la Lega “è ancora più doveroso e importante manifestare a difesa delle libertà, dei diritti e dei valori dell’Occidente, con una piazza pacifica e aperta a tutti, contro terrorismo ed estremismi”. Lo riferisce la Lega in una nota, ricordando l'appuntamento di sabato alle 15 a Milano, in Largo Cairoli, “per ribadire il diritto all’esistenza di Israele e per sostenere un percorso di pace che porti a due Stati per due Popoli”.(Rin)