Serbia: Vucic, i negoziati sul Kosovo domani a Bruxelles non saranno facili

- Non saranno facili i colloqui previsti domani a Bruxelles sulla creazione della Comunità delle municipalità a maggioranza serba in Kosovo. Lo ha detto stasera il presidente serbo, Aleksandar Vucic, che domani incontrerà il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, l’Alto rappresentante per la estera dell'Ue, Josep Borrell, il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Olaf Scholz e la presidente del Consiglio dell’Italia, Giorgia Meloni. Vucic ha confermato all’emittente radiotelevisiva serba “Rts” di essere stato invitato domani a Bruxelles, dove sarà presente anche il primo ministro kosovaro, Albin Kurti. "Avrò degli incontri con Charles Michel e i tre big europei, Macron, Scholz e Meloni. Noi abbiamo dato le nostre risposte e suggerimenti, non posso rivelare i dettagli, ma comunque siamo pronti a parlarne. Le porte di Belgrado sono sempre aperte", ha detto Vucic. Il presidente serbo non ha menzionato la possibilità di un incontro con Kurti, anche se ha notato che i negoziati con i leader europei saranno “difficili”. (Seb)