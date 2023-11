Nord Macedonia-Ue: Pendarovski riceve von der Leyen, focus su negoziati di adesione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo l'incontro previsto questa mattina con il primo ministro di Skopje, Dimitar Kovacevski, von der Leyen si recherà a Pristina, in Kosovo, per incontrare la presidente Vjosa Osmani e il primo ministro Albin Kurti. Nella giornata di martedì la presidente della Commissione europea parlerà con il presidente montenegrino Jakov Milatovic e il primo ministro Dritan Abazovic a Podgorica per andare poi nel pomeriggio a Belgrado, in Serbia, dove la attenderanno il capo dello Stato Aleksandar Vucic e la prima ministra Ana Brnabic. Von der Leyen concluderà la sua visita nei Balcani occidentali mercoledì a Sarajevo, dove incontrerà i membri della presidenza della Bosnia Erzegovina. (Seb)