Kosovo-Serbia: von der Leyen, fondamentale normalizzare rapporti tra Pristina e Belgrado

- È assolutamente fondamentale normalizzare le relazioni fra Serbia e Kosovo. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in una conferenza stampa congiunta con la presidente del Kosovo, Vjosa Osmani, a Pristina. "Sappiamo tutti che possiamo ottenere" passi avanti per la regione "solo se il Kosovo e la Serbia normalizzeranno le loro relazioni", ha affermato von der Leyen. "È assolutamente fondamentale per entrambi cooperare. E abbiamo discusso insieme del fatto che il Kosovo potrebbe avviare la procedura per la costituzione dell'Associazione dei comuni a maggioranza serba. Questa è la bozza", ha spiegato la presidente della Commissione europea, aggiungendo che "la Serbia dovrebbe garantire il riconoscimento de facto del Kosovo". Naturalmente, ha poi concluso von er Leyen, "il dialogo facilitato con l'Ue è il luogo in cui discutere di questi argomenti. Siamo profondamente convinti che questo sia l'unico modo per andare avanti, non solo per accedere al Piano di crescita" per la regione, "ma anche verso un futuro in cui il Kosovo, e lo speriamo davvero, farà parte dell'Unione europea". (Beb)