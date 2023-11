Ue-Serbia: presidente Vucic, riconoscimento Kosovo non è in questione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la Serbia il riconoscimento del Kosovo non è in questione. Lo ha dichiarato il presidente serbo Aleksandar Vucic nella conferenza stampa congiunta di Belgrado con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in visita nel Paese balcanico. "La Serbia è impegnata a preservare la pace e la stabilità, conosce i propri obblighi e li adempie in conformità con gli accordi, ma è chiaro cosa non può fare poiché è contro la nostra Costituzione. Di questo abbiamo informato tutti i nostri partner non una, ma molte volte, e questa è la posizione della Serbia", ha osservato Vucic. Il capo dello Stato serbo ha quindi sottolineato che secondo lui i "due più grandi ostacoli" per la Serbia sul cammino europeo sono "la questione del Kosovo e le sanzioni alla Russia". (Seb)