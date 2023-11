Serbia: presidente Vucic scoglie il Parlamento e indice le elezioni per il 17 dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha sciolto l'Assemblea nazionale tramite decreto e ha indetto le elezioni parlamentari straordinarie per il 17 dicembre. "Cari cittadini, vi auguro delle elezioni da ricordare, viviamo in tempi difficili per il mondo intero, in tempi di sfide globali, guerre e conflitti, in tempi in cui è necessaria unità nella lotta per preservare gli interessi vitali nazionali e statali della Serbia, in un periodo in cui ci troveremo di fronte a numerose pressioni dovute alle relazioni con il Kosovo e ad altre questioni regionali e mondiali", ha affermato Vucic nel suo discorso. Il presidente serbo ha sottolineato che per il Paese "è molto importante preservare la pace, la stabilità e la coesione interna e dimostrare di essere democratico". Il presidente dell'Assemblea nazionale Vladimir Orlic aveva annunciato poco prima le elezioni nella stessa data anche in 65 municipalità e città del Paese. (Seb)