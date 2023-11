Medio Oriente: Netanyahu, vi prometto, continueremo a combattere fino alla vittoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier di Israele, Benjamin Netanyahu, ha promesso oggi ai cittadini israeliani di continuare a combattere "finché non adempiremo la missione, continueremo fino alla vittoria". In un post su X (ex Twitter), Netanyahu ha affermato: "Siamo in una guerra dura. Sarà una lunga guerra. Abbiamo ottenuto risultati importanti, ma anche perdite dolorose". Rivolgendosi ai famigliari di 12 militari israeliani morti ieri nelle operazioni nella striscia di Gaza, il primo ministro ha dichiarato: "L’intera nazione di Israele vi abbraccia, famiglie, dal profondo del cuore. Siamo tutti con voi in questo momento di grande dolore. I nostri militari sono caduti in una guerra ingiusta, la guerra per la nostra casa". (Res)