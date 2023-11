Roma: undici daspo per violenze prima e dopo partita con Slavia Praga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'esito dell'incontro di calcio tra l'As Roma e lo Slavia Praga, sono stati emessi dal Questore di Roma, a seguito di un'istruttoria della Divisione Anticrimine, 11 provvedimenti Daspo nei confronti di 9 tifosi dello Slavia Praga e di 2 tifosi della Roma. Quattro sono i giovani tifosi cechi arrestati per le violenze contro la polizia in via Cavor, bloccati nell'atto di accendere fumogeni e petardi. Stesso provvimento per altri gli altri 2 tifosi ospiti arrestati dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Prati, all'interno dello stadio Olimpico, per aver aggredito il cordone di sicurezza degli stewards, procurando ad alcuni di loro gravi lesioni. Sempre sulla base di un'istruttoria della Divisione Amticrimine il Questore ha emesso altri 3 Daspo, per altri tre tifosi cechi, deferiti all'Autorità Giudiziaria sempre dagli agenti del commissariato Prati, durante il filtraggio per l'ingresso nel settore ospiti, perché trovati in possesso di fumoni e di un coltello. Daspo anche per i due italiani fermati in Piazza Mancini, perchè lanciavano bottiglie contro i mezzi della polizia. Gli arrestati, rimessi in libertà dopo le convalide, dovranno essere processati. (Rer)