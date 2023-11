Roma: pretende mille euro per liberare l'alloggio che occupa abusivamente, arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pretende mille euro per liberare l'appartamento che occupa abusivamente. Per questo i carabinieri lo hanno arrestato per estorsione. E' accaduto a Roma in via Fraconalto dove i militari della stazione di Roma Ottavia sono intervenuti su richiesta di del proprietario dell’appartamento. L'uomo aveva acquistato all'asta l'intera palazzina composta da 5 alloggi, tutti in stato di degrado e occupati abusivamente. alla richiesta di liberare gli immobili, tutti gli occupanti hanno accettato ad eccezione un solo uomo che ha chiesto 600 euro per andarsene. Una condizione accettata dal nuovo proprietario ma salvo poi far salire la richiesta a mille euro. Al rifiuto di accettare il rilancio, l’inquilino ha estratto un coltello e ha minacciato il nuovo proprietario che non ha esitato a chiedere aiuto. I carabinieri hanno bloccato e arrestato l’uomo che occupava abusivamente l’appartamento, sequestrando il coltello che impugnava e anche un altro trovato nella sua disponibilità. L'arresto è stato convalidato. (Rer)