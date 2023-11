Digitale: Open Fiber, al via a Toritto i lavori per la fibra ottica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ”L’obiettivo di Open Fiber è realizzare un’infrastruttura a banda ultra larga di ultima generazione che garantisce performance elevate in termini di velocità, latenza ed affidabilità - spiega Carmine Atlante, field manager coordinator in Puglia dell’azienda guidata dall’Amministratore delegato Giuseppe Gola -. Un traguardo di innovazione che stiamo raggiungendo per accelerare il processo di infrastrutturazione e garantire in tempi rapidi una rete ultraveloce a tutti i cittadini, i professionisti e le attività commerciali e produttive di Toritto". Il “Piano Italia a 1 Giga” rientra nei piani di intervento pubblico della Strategia italiana per la Banda Ultra Larga, finanziato e promosso dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio grazie ai fondi del Pnrr, e attuato da Infratel Italia. Open Fiber si è aggiudicata complessivamente otto lotti in gara, per un totale di 3.881 comuni in nove regioni: Puglia, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Sicilia, Toscana e Veneto. (Com)