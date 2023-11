Mediterraneo: la Turchia nega per l'undicesima volta un'ispezione all'operazione Irini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia ha negato per l'undicesima volta il consenso per l'ispezione di una nave sospetta da parte di una squadra dell'operazione EuNavFor Med – Irini, guidata dall'ammiraglio Stefano Turchetto e incaricata di attuare l’embargo delle Nazioni Unite sulle armi in Libia. Dall'avvio di Irini a marzo 2020 fino ad oggi, le ispezioni negate da Ankara sono state sei nel 2021, tre nel 2022 e due nel 2023. Il Consiglio di sicurezza Onu invita tutti i membri delle Nazioni Unite a collaborare con le ispezioni. (segue) (Res)