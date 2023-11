Mediterraneo: la Turchia nega per l'undicesima volta un'ispezione all'operazione Irini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la prima Conferenza di Berlino, il Consiglio dell’Unione europea ha deciso di lanciare, il 31 marzo 2020, una nuova operazione militare denominata EuNavFor Med – Irini, principalmente marittima. Irini fa parte dell’approccio integrato europeo alla Libia che prevede sforzi politici, militari, economici e umanitari per portare stabilità e sicurezza nel Paese. I compiti dell’operazione sono: contrastare il traffico illegale di armi, sostenendo l’attuazione dell’embargo sulle armi nei confronti della Libia sulla base delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza Onu (il compito principale); raccogliere informazioni sul contrabbando di petrolio, in particolare per le sue conseguenze sull’economia libica e il suo possibile utilizzo per finanziare il mercato delle armi; contribuire all’interruzione del modello commerciale del traffico di migranti raccogliendo informazioni con mezzi aerei e condividendole con Frontex e le autorità nazionali competenti; sostenere lo sviluppo della capacità di ricerca e soccorso della Guardia costiera libica e della Marina attraverso la formazione. In particolare, quest’ultima attività non è stata ancora implementata. (Res)