Libano-Iran: il comandante della Forza Quds in visita a Beirut

- Il comandante della Forza Quds, ramo del corpo dei Guardiani della rivoluzione islamica (i pasdaran) dell'Iran, Esmail Qaani, si trova in visita a Beirut, in Libano. Lo riferisce il quotidiano libanese "Nidaa al Watan", secondo cui Qaani è arrivato ieri nella capitale libanese. La presenza del comandante della Forza Quds in Libano coincide con l'arrivo a Beirut, a partire da oggi, dell'assistente del segretario di Stato degli Stati Uniti per gli affari del Vicino oriente, Barbara Leaf, e del ministro delle Difesa della Francia, Sebastien Lecornu. (Lib)