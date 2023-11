Bankitalia: Milani (Fd'I) auguri a nuovo governatore Fabio Panetta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi il governatore Ignazio Visco, dopo 13 anni, lascia la guida di Bankitalia per passare il testimone a Fabio Panetta. Un ringraziamento a Visco per il lavoro svolto in questi anni difficili per l'economia nazionale stretta nella morsa della pandemia e delle crisi finanziarie. A Panetta vanno i miei migliori auguri nella certezza che saprà svolgere questo importante incarico con professionalità e serietà”. Lo ha dichiarato Massimo Milani, deputato di Fratelli d'Italia. “La sua esperienza è garanzia di credibilità del sistema finanziario italiano in seno alle istituzioni europee da cui Panetta proviene", ha concluso.(Rin)