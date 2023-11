© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anas, Anas comunica che la strada statale 340dir “Regina” è provvisoriamente chiusa nel comune di Sorico, in provincia di Como, a causa dell’allagamento di un sottopasso al chilometro 29, in prossimità dell’innesto sulla SS36. Il traffico è deviato con indicazioni sul posto. Il personale Anas è intervenuto per ripristinare la transitabilità appena possibile. (Com)