Imprese: Maurizio Naro rieletto presidente di Federalberghi Milano, Lodi, Monza e Brianza

24 luglio 2021

- Dalle Olimpiadi Milano Cortina 2026 con un aggiornamento delle condizioni contrattuali per la ricettività ferme al 2019, ad una più efficace lotta all'abusivismo e all'attenzione per destinare gli introiti dell'imposta di soggiorno – che a Milano non va raddoppiata - all'ambito turistico. Sono alcuni fra i temi d'interesse del comparto sottolineati da Maurizio Naro, rieletto presidente di Federalberghi Milano, Lodi, Monza e Brianza (Confcommercio MiLoMB). Fanno parte del nuovo Consiglio direttivo dell'Associazione: Nicola Accurso, Valeria Renata Albertini, Andrea Cocini, Davide Colombo, Marco Coppola, Giacomo Doni, Guido Gallia, Gianluca Guercilena, Leonardo Groppelli, Alissia Mancino, Piero Marzot, Roberto Pistore, Tommaso Viscardi. Collegio dei Probiviri: Luigi Nardi, Leopoldo Parrottino, Luigino Poli. (Com)