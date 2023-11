Legge Bilancio: Silvestri (M5s), da governo una pioggia di tasse su cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La manovra del governo Meloni “è una pioggia di tasse. Colpiscono la casa, le pensioni, i beni femminili e per l'infanzia”. Lo ha dichiarato Francesco Silvestri, capogruppo alla Camera del Movimento 5 stelle, intervenendo a “Coffee break”, su La 7. “Hanno preso la mia proposta sugli extraprofitti in cui gli avevo chiesto di tassare le banche per aiutare le persone e, dopo tutta una serie di video propagandistici, sono finiti per aiutare le banche e tassare le persone”, ha proseguito. “Tutto questo – ha sottolineato – è inaccettabile. Il ministro Giorgetti ha parlato di 'momento storico difficile', ma poi andiamo a vedere la Legge di bilancio e scopriamo che nei prossimi anni spenderanno un miliardo in più per le armi e 12 miliardi per il Ponte sullo Stretto. Questa manovra non solo non fa niente sul caro-vita, ma peggiora le condizioni di milioni di cittadini italiani". (Rin)