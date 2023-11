Ognissanti: Coldiretti/Campagna amica, per 800 mila persone relax in agriturismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono oltre 800 mila i viaggiatori italiani e stranieri che hanno scelto l'agriturismo oltre che per pernottare anche per sedersi a tavola o partecipare in giornata alle diverse attività offerte tra degustazioni, attività sportive o culturali ed escursioni a piedi, in bicicletta o a cavallo lungo i percorsi meno battuti dal turismo di massa come i parchi, le oasi naturalistiche o gli itinerari religiosi. E' quanto emerge dall'analisi Coldiretti/Campagna Amica per il ponte di Ognissanti, con la tendenza per gli italiani a privilegiare il turismo di prossimità ma anche la presenza del 25 per cento di stranieri tra i vacanzieri pernottanti, in particolare tedeschi, olandesi, svizzeri, francesi, belgi, inglesi e statunitensi. Gli agriturismi – sottolineano Coldiretti e Campagna Amica – valorizzano i contenuti agricoli ed enogastronomici dell'ospitalità, con le proposte di visite alle cantine e degustazioni di vini, e con la cucina contadina a base di prodotti aziendali a km zero, biologici, tradizionali e a denominazione d'origine, espressioni di territori e di biodiversità. Il turismo enogastronomico è il grande protagonista della stagione autunnale con la scoperta di sagre e fiera che è una vera e propria tendenza spinta anche – continua sostiene la Coldiretti – dall'esigenza di contenere le spese, ma anche di ristabilire un rapporto più diretto con il cibo, la cultura e le tradizioni territoriali, con iniziative di valorizzazione dei prodotti locali con feste organizzate in tutta Italia, nei piccoli e grandi centri. (segue) (Com)