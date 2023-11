Ognissanti: Coldiretti/Campagna amica, per 800 mila persone relax in agriturismo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Una opportunità anche per quanti hanno scelto di fare una gita fuori porta in giornata condizionati dal rischio maltempo e dalla ricerca del risparmio senza però rinunciare alla buona cucina e alla voglia di sperimentare nuove esperienze passeggiate a cavallo, escursioni in bicicletta, camminate nella natura, visite guidate e degustazioni negli uliveti e nei frantoi, nelle vigne e nelle cantine, nelle stalle e nei caseifici, o ancora nei birrifici agricoli. L'Italia – concludono Coldiretti e Campagna Amica – possono contare su oltre 25 mila agriturismi diffusi lungo tutto il territorio nazionale con 295 mila posti letto e 532 mila posti a sedere mentre sono 13.457 le aziende che propongono attività per il tempo libero, di cui 1.437 turismo equestre, 7.023 offerte di passeggiate, escursioni, trekking e osservazioni naturalistiche, 1.827 aziende organizzano escursioni in bici, 1.986 aziende propongono percorsi didattici per famiglie con bambini e 1.947 aziende corsi di cucina contadina e altre esperienze strettamente connesse alle tradizioni rurali. Un luogo privilegiato per gustare le 5450 specialità sono ottenute secondo regole tradizionali protratte nel tempo per almeno 25 anni censite dalle Regioni, le 320 specialità Dop/Igp riconosciute a livello comunitario e i 415 vini Doc/Docg lungo la Penisola dove si contano 10 mila agricoltori in vendita diretta con Campagna Amica e numerose iniziative di valorizzazione, dalle strade del vino a quelle dell'olio. (Com)