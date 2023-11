Intelligenza artificiale: Urso in Regno Unito per l'AI safety summit, oggi bilaterale con segretario Commercio Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via la due giorni del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, all’AI Safety summit di Bletchey Park, evento organizzato dal governo britannico che riunisce governi internazionali, aziende leader nel campo dell’intelligenza artificiale, esponenti della società civile ed esperti di ricerca per esaminare i rischi dell’applicazione dell’AI. Il ministro Urso parteciperà oggi alle riunioni dedicate ai rischi derivanti dal cattivo uso dei modelli di AI e alle azioni dei policymaker volte alla relativa mitigazione. All’evento parteciperà domani anche il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. A margine dei panel odierni, Urso incontrerà per un bilaterale il segretario al Commercio degli Stati Uniti d'America, Gina Raimondo. (Com)