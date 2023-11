Milano: Carabinieri arrestano 23 enne per furto aggravato a Bollate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel pomeriggio di ieri a Bollate (MI), i Carabinieri di Rho hanno arrestato per furto aggravato un 23 enne cubano, nullafacente e irregolare sul territorio italiano, pregiudicato. Alle ore 12 in via Matteotti a Bollate, il giovane, insieme a un complice datosi alla fuga, dopo aver notato una 79 enne italiana salire a bordo della propria auto, si era avvicinato al finestrino e aveva invitato la donna a scendere dal mezzo per controllare, a suo dire, uno pneumatico posteriore forato. Approfittando quindi della distrazione dell’anziana, si era introdotto parzialmente nell’auto per asportare la borsa contenente effetti personali vari e 35 euro, venendo tuttavia notato da un passante che è riuscito a trattenerlo sino all’arrivo dei Carabinierii. La refurtiva è stata recuperata e immediatamente restituita alla donna mentre l’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa di rito direttissimo. (Com)