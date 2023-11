Imprese: Maurizio Naro rieletto presidente Federalberghi Milano, Lodi, Monza e Brianza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Dalle Olimpiadi Milano Cortina 2026 con un aggiornamento delle condizioni contrattuali per la ricettività ferme al 2019, ad una più efficace lotta all'abusivismo e all'attenzione per destinare gli introiti dell'imposta di soggiorno – che a Milano non va raddoppiata - all'ambito turistico. Sono alcuni fra i temi d'interesse del comparto sottolineati da Maurizio Naro, rieletto presidente di Federalberghi Milano, Lodi, Monza e Brianza (Confcommercio MiLoMB). Fanno parte del nuovo Consiglio direttivo dell'Associazione: Nicola Accurso, Valeria Renata Albertini, Andrea Cocini, Davide Colombo, Marco Coppola, Giacomo Doni, Guido Gallia, Gianluca Guercilena, Leonardo Groppelli, Alissia Mancino, Piero Marzot, Roberto Pistore, Tommaso Viscardi. Fanno parte del Collegio dei Probiviri: Luigi Nardi, Leopoldo Parrottino, Luigino Poli. (Com)