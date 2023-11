Milano: polizia sequestra discoteca "abusiva" in Piazza Diaz, denunciata una 52 enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti della Divisione Amministrativa Sociale della Questura di Milano sono intervenuti verso le 2:10 in piazza Diaz con i Vigili del Fuoco del Comando di Milano dove hanno trovato uno spazio di circa 300 mq, composto da un’area al piano terra e una al piano interrato, con relative postazioni console che diffondevano musica, con circa 200 avventori presenti, e un centinaio di persone in attesa di entrare per festeggiare la notte di Halloween. Dopo aver rilevato le assenze di agibilità, della licenza comunale e aver riscontrato diverse violazioni in materia di sicurezza (assenze uscite di emergenza, mancanza di estintori portatili, impianto rilevazione fumi non funzionante, cartellonistica, assenza planimetria di emergenza e luci di emergenza), non essendo state rilevate le condizioni minime di sicurezza per proseguire la serata, la stessa è stata interrotta e la struttura chiusa. La 52 enne è stata sanzionata amministrativamente e denunciata per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo. (Com)