Medio Oriente: attacco a Jabalia, i tunisini marciano a sostegno dei palestinesi a Sfax

- Numerosi residenti della città di Sfax, in Tunisia, si sono riuniti nel quartiere di Bab Bahr, davanti al palazzo del Comune e anche davanti al Centro culturale francese della città, a sostegno dei palestinesi in seguito al bombardamento israeliano di ieri sul campo profughi di Jabalia, nel nord della striscia di Gaza. Lo ha riferito ieri sera l'emittente radiofonica tunisina "Mosaique Fm", secondo cui i dimostranti hanno condannato il massacro nel campo di Jabalia, sottolineando la mancanza di intervento da parte delle Nazioni Unite e dei Paesi arabi per porre fine ai crimini di guerra commessi contro i palestinesi.(Tut)