- La Giordania ha sconsigliato ai propri cittadini di recarsi in Libano in questo periodo, "salvo casi di estrema emergenza". Lo ha annunciato il portavoce ufficiale del ministero degli Affari esteri, Sofiane al Qudah, in un comunicato stampa, spiegando che "questo appello segue i preparativi e i piani di emergenza annunciati dalle autorità ufficiali libanesi". (Lib)