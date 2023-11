Russia-Ucraina: governatore russo di Kherson, intercettati sette missili contro regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La difesa aerea russa ha intercettato sette missili lanciati dall'Ucraina contro la regione di Kherson. E' quanto ha riferito il governatore russo della regione di Kherson, Vladimir Saldo. "I nostri artiglieri antiaerei hanno appena respinto un massiccio attacco missilistico nemico contro le regioni meridionali della Federazione Russa. Sul territorio della regione di Kherson, sette missili sono stati abbattuti", ha scritto Saldo sul proprio canale Telegram. Il governatore ha precisato che la maggior parte dei missili sono stati distrutti in aria, mentre due sono stati fatti esplodere a terra in una regione deserta nella striscia di Arabat, presso il mare d'Azov. "Le persone e le infrastrutture non sono state colpite. In questo momento, il pericolo missilistico non è scongiurato, i nostri soldati della difesa aerea sono in piena prontezza", ha aggiunto il Saldo. (Rum)