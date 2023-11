Kenya: re britannico Carlo III, non ci sono scuse per la violenza coloniale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il re del Regno Unito, Carlo III, ha riconosciuto gli "atti di violenza ripugnanti e ingiustificabili commessi contro i keniani" durante la loro lotta per l'indipendenza. Durante la sua visita di stato in Kenya, il monarca ha parlato delle "cattiverie" dell'era coloniale britannica, esprimendo il suo "più grande dolore e rammarico" e affermando che "non c'erano scuse". "È molto importante per me approfondire la mia comprensione di questi torti e incontrare alcuni di coloro le cui vite e comunità sono state così gravemente colpite", ha detto Carlo III durante il suo discorso ufficiale. Il presidente del Kenya William Ruto, da parte sua, ha elogiato il coraggio del re nell'affrontare tali "verità scomode", sottolineando che il dominio coloniale è stato "brutale e atroce nei confronti del popolo africano" e che "resta ancora molto da fare per ottenere riparazioni complete".(Rel)