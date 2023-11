Bosnia-Ue: premier Kristo, piano crescita occasione da usare per migliorare vita cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano di crescita dell'Unione europea è un'occasione da usare per migliorare sotto tanti aspetti la vita di tutti i cittadini della Bosnia Erzegovina e della regione. Lo ha dichiarato la premier bosniaca Borjana Kristo nella conferenza stampa congiunta di Sarajevo con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in visita nel Paese balcanico. Kristo ha sottolineato che il pacchetto per tutti i Paesi dei Balcani occidentali "ammonta a 6 miliardi di euro di cui 2 a fondo perduto". La premier ha quindi detto di credere, in attesa del rapporto del Consiglio europeo sui progressi del Paese verso l'adesione all'Ue, nell'avvio dei negoziati per il processo di integrazione nell'Ue. "Significherebbe molto per noi", ha affermato Kristo, sottolineando che sarebbe "un segno di incoraggiamento e riconoscimento dei nostri sforzi fatti finora" nel cammino di riforme verso l'Ue. Nel mese di dicembre dell'anno scorso al Paese è stato concesso lo status di candidato all'Ue. (Seb)