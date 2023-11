Medio Oriente: ministro Esteri Iran, Israele usa armi illegali, se non si fermano pagheranno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele, in 26 giorni di conflitto, ha usato “armi illegali” contro i palestinesi della striscia di Gaza, "uccidendo civili, donne e bambini". Lo ha affermato il ministro degli Esteri dell'Iran, Hossein Amirabdollahian, in una conferenza stampa congiunta con l'omologo turco Hakan Fidan ad Ankara. “Se questo genocidio non finisce, la situazione potrebbe aggravarsi ulteriormente e l'intera responsabilità in questo caso cadrà sugli Stati Uniti, Israele e chi li sostiene”, ha aggiunto Amirabdollahian, sottolineando: “Se i sionisti non si fermano, pagheranno un caro prezzo”. (Tua)