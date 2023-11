Russia-Bielorussia: Putin sente Lukashenko per preparazione vertice Csto a Minsk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin e il leader bielorusso Aleksandr Lukashenko hanno discusso in una conversazione telefonica la preparazione per il summit dell'Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva (Csto), che si terrà il 23 novembre a Minsk. A riferirlo è stato l'ufficio stampa del Cremlino. "Le parti hanno esaminato (...) l'ulteriore sviluppo della cooperazione bilaterale e la promozione dell'integrazione alleata nei settori come energia, trasporti e alta tecnologia", ha reso noto l'ufficio stampa presidenziale. Il Cremlino ha sottolineato che le due parti "hanno confermato il desiderio reciproco di continuare a lavorare a stretto contatto per approfondire il partenariato strategico russo-bielorusso e l'alleanza". (Rum)