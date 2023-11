Lavoro: Calderone, concorso su salute e sicurezza rivolto alle scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero del Lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, d'intesa con il ministero dell'Istruzione e del merito, ha indetto un bando di concorso nazionale "Salute e sicurezza… insieme! - La prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro si imparano a scuola", rivolto a tutte le scuole secondarie di secondo grado, sia statali sia paritarie, e ai corsi di istruzione e formazione professionale (IeFp). Lo rende noto il ministero del Lavoro. "Con il concorso 'Salute e sicurezza…insieme!' vogliamo guardare alla prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro da una prospettiva nuova: quella dei ragazzi", ha sottolineato il ministro del Lavoro e delle politiche sociali, Marina Calderone. "Questa iniziativa - ha aggiunto - vuole valorizzare la creatività degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e dei corsi di istruzione professionale e permettere loro di vivere un'esperienza di crescita comune nel misurarsi con questi temi. Per poi farla diventare patrimonio della collettività grazie ai nuovi stimoli che arriveranno, per comunicare ancora più efficacemente la cultura della prevenzione dagli infortuni nei luoghi di lavoro". L' iniziativa, volta alla diffusione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ha lo scopo di consentire ai partecipanti di vivere un'esperienza di crescita comune, diretta all'apprendimento e alla valorizzazione della tematica, di fondamentale importanza. Attraverso l'uso delle principali forme di comunicazione, si intende stimolare una riflessione sulla rilevanza della materia, per una maggiore divulgazione dell'importante messaggio del valore della prevenzione, in grado di investire ogni aspetto della vita quotidiana. (segue) (Com)