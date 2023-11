Lavoro: Calderone, concorso su salute e sicurezza rivolto alle scuole (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ogni scuola partecipante potrà elaborare un lavoro creativo che tratti i temi del lavoro e della sicurezza, intesa quest'ultima come prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro. Il lavoro proposto è libero nella forma (a titolo meramente esemplificativo cortometraggio, rappresentazione grafica/fumetto, rappresentazione canora, e così via) e dovrà essere inviato entro il 31 gennaio 2024. Gli elaborati dovranno pervenire, a mezzo pec, all'indirizzo dgsalutesicurezza@pec.lavoro.gov.it, avente per oggetto "Bando di concorso Salute e sicurezza… Insieme! + nome Istituto scolastico". In alternativa i materiali realizzati potranno essere trasmessi in formato cartaceo e indirizzati al ministero del Lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, all'indirizzo via di S. Nicola da Tolentino, 1 - 00187 Roma. Possono partecipare le scuole secondarie di secondo grado, sia statali sia paritarie, di tutto il territorio nazionale e corsi di istruzione e formazione professionale (IeFp). Ciascun istituto scolastico potrà presentare un solo lavoro che rispetti le indicazioni contenute nell'articolo 4 del bando e dovrà essere accompagnato dagli allegati, debitamente compilati in ogni parte. (Com)