Roma: stretta alle piazze di spaccio della periferia, carabinieri arrestano 21 persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La stretta dei carabinieri sulle piazze di spaccio delle periferie di Roma ha portato i militari ad arrestare 21 persone e a sequestrare migliaia di dosi di droga tra cocaina, crack, marijuana e hashish. A San Basilio sono finiti in manette tre uomini e una donna. Ad arrestarli sono stati i militari della Compagnia di Roma Montesacro e della locale Stazione. Si tratta di un 25enne di origini calabresi e un 29enne di San Cesareo, arrestati dopo essere stati fermati a bordo di un’auto a noleggio e trovati in possesso di 123,9 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi. Non si esclude che i due avessero comprato le dosi da un rivenditore di San Basilio per rivenderle nel comune prenestino. In viale Kant, i Carabinieri hanno arrestato una donna a bordo di un’auto, trovata in possesso 8,3 grammi di cocaina, divisa in 11 involucri. In via Corinaldo è stato arrestato un 25enne che alla vista dei carabinieri ha tentato la fuga, cercando di disfarsi di una busta, poi recuperata dai militari, contenente 10 involucri di cocaina. (segue) (Rer)