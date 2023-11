Roma: stretta alle piazze di spaccio della periferia, carabinieri arrestano 21 persone (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al Quarticciolo, invece la droga era nascosta nelle aiuole e nei discendenti delle grondaie.. anche in questo caso sono stati arrestati altri tre uomini e una donna. Ad operare sono stati i carabinieri della Stazione di Roma Tor Tre Teste che hanno arrestato per primi un 20enne e una 45enne romani e un cittadino marocchino di 42 anni sorpresi a spacciare droga a tre consumatori. La cessione avveniva dopo che le dosi venivano prelevate da un nascondiglio ricavato nei pressi di un’aiuola. Nel corso dell’ispezione del luogo di occultamento, i militari hanno recuperato complessivamente 68 dosi tra cocaina e crack. In via Manfredonia i carabinieri hanno poi arrestato un cittadino tunisino di 20 anni, notato mentre cedeva dosi di stupefacente prelevato dall’interno di un discendente della grondaia di un palazzo. Dopo ulteriori perquisizioni i carabinieri hanno sequestrato al giovane altre 36 dosi di cocaina e di crack. (segue) (Rer)