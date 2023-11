Roma: stretta alle piazze di spaccio della periferia, carabinieri arrestano 21 persone (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In via Togliatti un romano di 42 anni è stato fermato per un controllo dai carabinieri del Nucleo operativo della compagnia di Roma Casilina in piazzale Pino Pascali, ed è stato arrestato in esecuzione di un ordine di esecuzione di pena detentiva, di 1 anno e 8 mesi, in regime di detenzione domiciliare, per reati inerenti agli stupefacenti. L’uomo è stato fermato mentre si trovava alla guida della propria autovettura e avendo con lui una dose di crack è stato anche segnalato quale assuntore alla locale Prefettura. Altri 11 uomini e una donna sono stati arrestati perché gravemente indiziati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in vari luoghi della Capitale: in Largo Fratelli Lumiere dai carabinieri della stazione di Roma Nuovo Salario; in via Giolitti dai carabinieri del Nucleo Roma-Scalo Termini; in via del Moro dai militari della stazione di Roma Trastevere; all’interno del parco Pratone di Torre Spaccata dai carabinieri della stazione Roma Quadraro; in via della Tenuta di Torrenova dai carabinieri della Stazione di Tor Vergata; in zona Massimina dai militari del Nucleo operativo della Compagnia Roma San Pietro; in zona San Paolo dai carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia Roma Eur; nel quartiere Garbatella dai carabinieri della locale stazione; in via Trompeo dai carabinieri della stazione Roma Tor Bella Monaca e nel quartiere Esquilino dai carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia Roma Piazza Dante. Tutti gli arresti sono stati convalidati. (Rer)