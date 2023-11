Roma: Bucci (FI), Comune commissaria Ostia, con Pd si torna indietro di 12 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo 12 anni, viene ripresa dal Comune di Roma la delega al litorale fino a ieri concessa al X Municipio. "Quanto verificatosi ieri in aula Giulio Cesare ha dell'assurdo, ancora una volta, le promesse del Sindaco Gualtieri e del Presidente Falconi sono state disattese". È quanto dichiara in una nota Francesco Bucci, coordinatore di Forza Italia Giovani al X Municipio. "In campagna elettorale gridavano 'decentramento amministrativo e maggiore potere ai municipi', invece ecco oggi cosa fanno, tolgono ad Ostia, l'unica vera autonomia concessa da Roma Capitale. A tutto ciò si aggiunge la continua assenza del Presidente Falconi che non è stato capace neanche di presentarsi in aula. Una vera vergogna, un ulteriore sconfitta per il nostro territorio a firma Partito democratico". (Com)