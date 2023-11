© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha pubblicato su X un messaggio per augurare una “buona festa di Ognissanti”. “Soprattutto in questo periodo difficile con due guerre che portano morte, terrore e distruzione è importante pregare per la loro guida e per la pace”, ha scritto Tajani. (Res)