Medio Oriente: Schlein, preoccupati per rigurgito antisemita, ferma condanna

- I gesti antisemiti in Francia e a Roma sono “inqualificabili, degni di una condanna fermissima da parte di tutti coloro che vogliono la pace e la democrazia, che conoscono l'orrore di quella che è stata la dittatura nazifascista”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, a “Radio Anch'io”, su Rai radio uno. “Siamo tutti preoccupati per questo rigurgito di antisemitismo che dobbiamo contrastare con grande forza, così come dobbiamo contrastate chi soffia sullo scontro di civiltà e sull'islamofobia. Serve anche un grande sforzo culturale”, ha aggiunto Schlein. (Rin)