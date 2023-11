Medio Oriente: ministero Esteri ucraino, organizziamo evacuazione di 358 persone da Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri dell'Ucraina ha iniziato la fase preparatoria per l'evacuazione dei cittadini ucraini dalla Striscia di Gaza. Lo ha reso noto su Facebook il portavoce del ministero degli Esteri di Kiev, Oleg Nikolenko. "Considerando la decisione delle autorità egiziane di consentire agli stranieri di lasciare la Striscia di Gaza attraverso il valico Rafah, il ministero degli Esteri ucraino, altre organizzazione coinvolte e le ambasciate ucraine nella regione hanno iniziato la fase preparatoria dell'evacuazione degli ucraini", ha scritto Nikolenko. Il portavoce ha aggiunto che, secondo i dati aggiornati, vi sono 358 cittadini ucraini che si trovano nella zona e hanno espresso il desiderio di evacuare, la maggior parte di cui sono donne e bambini. Il dicastero ucraino ha già fatto la richiesta alle autorità locali di rilasciare i permessi per lasciare il territorio di Gaza e ha preparato i documenti necessari per i connazionali che non hanno documenti validi per viaggiare. (Kiu)