Medio Oriente: Società prigionieri palestinesi, almeno 50 persone arrestate in Cisgiordania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 50 palestinesi sono stati arrestati la notte scorsa in Cisgiordania. E' quanto riferito dalla Società dei prigionieri palestinesi all'emittente panaraba di proprietà qatariota "Al Jazeera", aggiungendo che sono state perquisite anche le case di ex detenuti palestinesi (non meglio specificati) a Gerusalemme est. Inoltre, contanti, auto e altri beni sono stati confiscati, secondo quanto reso noto dalla Società. (Res)